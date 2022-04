Potenza - Juve Stabia, la probabile formazione dei gialloblù Tre indisponibili tra le file delle vespe

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questo pomeriggio, il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il Potenza - Juve Stabia, gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, sabato 16 aprile 2022, alle 17,30, allo stadio "Alfredo Viviani" di Potenza. Indisponibili De Silvestri, Eusepi ed Evacuo.

L'elenco de 23 convocati.

Portieri: Dini, Pozzer, Russo.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Donati, Esposito, Panico, Peluso, Tonucci, Troest

Centrocampisti: Altobelli, Davì, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Ceccarelli, Della Pietra, Stoppa.

La probabile formazione.

Juve Stabia (3-4-3): Dini; Tonucci, Troest, Caldore; Altobelli, Daví, Schiavi, Panico; Bentivegna, Della Pietra, Stoppa. A disp.: Russo, Pozzer, Cinaglia, Dell'Orfanello, Esposito, Donati, Peluso, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato, Ceccarelli. All.: Niccolai (squalificato Novellino).