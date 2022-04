Basket, Ruvo-Sant'Antimo 72-66. Di Donato: "Già gara da post-season" Coach Origlio: "l’arbitraggio non mi ha convinto, mi ha lasciato perplesso il secondo tecnico"

La Geko Partenope Sant'Antimo va ko a Ruvo di Puglia contro la Tecnoswitch con il finale di 72-66 nella gara valida per la ventisettesima giornata di Serie B (girone D). "È stata una partita playoff vera e propria contro una squadra forte ed esperta. - ha spiegato il general manager della PSA, Vittorio Di Donato - Peccato per quel secondo tecnico a Cantone che ci ha tagliato un po’ le gambe privandoci del nostro uomo d’ordine. Merito a Ruvo che nel finale ha alzato intensità e fisicità, noi abbiamo pagato probabilmente gli sforzi fatti in precedenza. Spiace ovviamente per la sconfitta che brucia, alla fine ci teniamo la prestazione in controtendenza rispetto alle nostre ultime trasferte".

"È stata una grande partita dal punto di vista emotivo, nel finale siamo calati, arrivati stanchi e lo testimoniano anche i 9 punti realizzati nell’ultimo quarto. - ha aggiunto il coach della Partenope, Agostino Origlio - Bravi loro, ma è chiaro che l’arbitraggio non mi ha convinto, mi ha lasciato perplesso il secondo tecnico costato l’espulsione a Cantone così come non mi tornano i conti sul computo dei liberi (26-7) in una partita così fisica. Torniamo a casa con più di un rammarico, ma consapevoli di aver fatto un passo avanti e non indietro rispetto alle ultime trasferte. Permettetemi anche di fare gli auguri per una Pasqua serena a tutti i nostri tifosi".

Serie B - Girone D

Ventisettesima Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Geko PSA Sant’Antimo 72-66

Parziali: 21-17, 24-22, 13-18, 14-9

Ruvo di Puglia: Bartolozzi 16 (7/11, 0/1), Cantagalli 13 (0/3, 1/4), Merletto 12 (4/10, 1/3), Cassar 12 (4/7, 0/1), Mastroianni 11 (1/2, 2/4), Hidalgo 8 (4/9, 0/0), Lurini (0/1, 0/1), Monina, Ciribeni, Sbaragli.

Sant’Antimo: Cena 16 (4/11, 2/6), Ochoa 13 (5/9, 1/2), Maggio 12 (2/5, 2/6), Anaekwe 8 (4/6, 0/0), Battaglia 6 (3/3, 0/4), Coviello 5 (1/5, 1/5), Buono 4 (2/4, 0/0), Verazzo 2 (1/1, 0/0), Cantone (0/0, 0/1), Puca, Sabatino.