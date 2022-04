Juve Stabia - Virtus Francavilla, la probabile formazione dei gialloblù Due indisponibili e uno squalificato. Nell'elenco c'è anche il giovane Maglione

In attesa dell'esito del ricorso avverso la penalizzazione di 2 punti in classifica ed al termine della seduta di rifinitura, sostenuta questa mattina, il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 25 calciatori convocati per il Juve Stabia - Virtus Francavilla, gara valida per la trentottesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. Indisponibili Altobelli ed Eusepi. Squalificato Tonucci. Il giovane Maglione, aggregato alla prima squadra, ha scelto il 40 come numero di maglia.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Dini, Pozzer, Russo.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Donati, Esposito, Panico, Peluso, Picardi, Troest.

Centrocampisti: Davì, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato.

Attaccanti: Bentivegna, Ceccarelli, Della Pietra, De Silvestro, Evacuo, Maglione, Stoppa.

Le probabili formazioni.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico, Daví, Schiavi, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, De Silvestro. A disp.: Russo, Cinaglia, Dell'Orfanello, Esposito, Peluso, Erradi, Guarracino, Squizzato, Ceccarelli, Della Pietra, Evacuo, Maglione. All.: Novellino.