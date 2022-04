Basket, Sant'Antimo-Bisceglie 87-82. Di Donato: "Gara da playoff" Serie B, il gm della Partenope: "Vogliamo giocarci questo rush finale al massimo"

La Geko PSA Sant'Antimo ha battuto i Lions Basket Bisceglie (87-82) firmando un successo molto importante nel percorso stagionale. "È stata un’altra partita da playoff come a Ruvo. - ha spiegato il general manager della Partenope, Vittorio Di Donato - Questa siamo riusciti a potarla a casa e sono contento di aver vissuto questa serata di bella pallacanestro a Sant’Antimo, con i nostri tifosi. Il gruppo è sul pezzo, vogliamo giocarci questo rush finale al massimo per centrare il miglior piazzamento possibile. Ora valutiamo gli infortuni di Maggio e Battaglia e poi penseremo al match con Forio della prossima settimana". Ora Sant'Antimo è la sesta forza effettiva del girone D dI Serie B e sabato sarà derby contro il Forio Basket per gli uomini di Agostino Origlio. Nella sfida contro gli ischitani saranno in palio punti pesanti in chiave playoff e miglior posizione per gli spareggi. La PSA è in ritardo di quattro punti dal quarto posto e dovrà gestire il margine minimo sulla nona in classifica.

