Il Napoli Basket saluta Vitali e Lombardi, ma la loro stagione prosegue Domenica (ore 20.45) sarà ultimo atto in regular season per la squadra azzurra

La Gevi Napoli ha reso noto la rescissione consensuale del rapporto con Luca Vitali ed Eric Lombardi. Due percorsi diversi con il playmaker felsineo arrivato in corso d'opera nella prima stagione in A del club azzurro e decisivo per la salvezza e con l'ala piemontese protagonista dal 2020 con la canotta della Gevi con cui ha ottenuto la promozione in massima serie, la Coppa Italia di Serie A2 e la conferma in A, ma la stagione dei due cestisti non è finita.

Vitali è stato ufficializzato dalla Pallacanestro Cantù per i playoff. L'Acqua San Bernardo Cantù punta sull'esperienza dell'esterno per centrare il ritorno in massima serie. "Avevamo promesso all’ambiente di non lasciare nulla di intentato e che avremmo preso un giocatore prima dell’inizio dei playoff, così è stato. - ha spiegato il presidente di Cantù, Roberto Allievi - Tutto questo va nella direzione di essere ancor più competitivi e di provare a giocarci tutte le chance possibili per competere fino alla fine, provando a raggiungere il massimo del risultato che meritano Cantù e i canturini".

Lombardi giocherà con il Gruppo Mascio Treviglio la post-season di Serie A2. "La Gruppo Mascio Blu Basket 1971 comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Eric Lombardi, ala di 201 centimetri, nato l’1 febbraio 1993 a Torino, proveniente dal Napoli Basket (Serie A). Il giocatore indosserà la canotta numero 1", si legge nella nota ufficiale del club.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket