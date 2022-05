Tennis, al Challenger di Praga Giustino vola in semifinale Il campano ha battuto in tre set l'altro azzurro Federico Gaio dopo 2 ore e 38 minuti di lotta.

Al Challenger di Praga torna finalmente a sorridere Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano, dopo diversi match persi nei primi turni dei tornei precedenti, è riuscito finalmente a trovare continuità arrivando fino alla semifinale.

Sulla terra rossa della capitale ceca il numero 223 della classifica ATP, ha battuto all’esordio in tre set Copil, poi si è imposto in due nel derby tricolore con Donati e oggi, nei quarti di finale, ha battuto l’altro azzurro Federico Gaio. Match durato 2 ore e 38 minuti con Giustino bravo a sfruttare il break fatto al secondo gioco e a difendere il vantaggio fino al 6-3.

Nel secondo, Gaio ha reagito dopo aver subito ancora un break in apertura, ha strappato il servizio al napoletano nel turno successivo e nel sesto gioco imponendosi per 6-3. Il terzo set è stato combattutissimo. Break di Giustino al sesto gioco ma pronta reazione di Gaio che si è conquistato anche la possibilità di servire per il match sul 6-5.

L'atleta partenopeo però si è procurato due palle break sfruttando al meglio la seconda e portando il parziale al tie-break. Il campano è riuscito a spuntarla in una vera e propria lotteria dimostrando di avere i nervi saldissimi ed esaltandosi nella lotta. Il 9-7 finale vale la qualificazione al penultimo atto del torneo. Domani sarà in campo contro il bulgaro Kuzmanov che oggi ha superato per 6-1 6-0 il tedesco Marterer.