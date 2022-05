Pallanuoto, serie A2 femminile: Napoli ospita Torre del Grifo Domenica alle 10:30 va in scena una tappa importante nella corsa ai play off.

Nemmeno il tempo di gioire per il successo su Cosenza che la Napoli Nuoto questa domenica (ore 10,30) ospiterà il Torre del Grifo. Un’altra tappa importante in chiave play off per la compagine guidata da Barbara Damiani. “L'approccio alla partita di giovedì è stato buono, siamo riusciti a fare il nostro gioco e abbiamo ottenuto un parziale di 6-0 – spiega Anna De Magistris, atleta delle flegreee -. Successivamente, come è capitato anche con la Roma Vis Nova, è calata la concentrazione, credevamo di aver in pugno la partita, ma non era così, e abbiamo permesso alle avversarie di rientrare in gara. Sicuramente un fattore determinante potrebbe essere stato la stanchezza fisica, visto il susseguirsi di partite a pochi giorni di distanza l’una dall'altra. In ogni caso potevamo fare meglio perché era un match alla nostra portata”. Ma come detto questa domenica al Pala Trincone arrivano le siciliane di Torre del Grifo. “Mi aspetto sicuramente una partita molto difficile in quanto Torre del Grifo è una squadra molto ostica – continua l’atleta azzurra -, sia dal punto di vista fisico che tattico. Giocano con grinta e hanno voglia di vincere, proprio come noi. Credo però, che se giochiamo come sappiamo, possiamo dire la nostra e portare i tre punti a casa”. Per la De Magistris un campionato in crescendo il suo, finora, che la vede spesse volte tra le giocatrici più prolifiche. “Sono sicuramente contenta di poter dare una mano alla mia squadra, ma la cosa più importante è comunque portare a casa la vittoria – conclude la giocatrice -. Io sono una persona molto critica su me stessa e credo di poter fare sempre meglio e migliorare sempre più. Il mio obiettivo stagionale, come lo è da diversi anni, è quello di salire in A1, di dare il mio contributo ogni partita e di aiutare le più giovani a crescere, come in precedenza hanno fatto con me le mie compagne di squadra”.