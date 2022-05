Scherma, CDM sciabola: Curatoli d'argento anche nella tappa di Madrid Terzo secondo posto per il campano in questa stagione, gli è mancato solo l'acuto finale.

Il curriculum parla chiaro: Luca Curatoli è uno dei migliori sciabolatori al mondo. L’ennesima conferma è arrivata nella tappa di Madrid, dove il campano è riuscito a qualificarsi per la terza volta all’atto finale della Coppa del Mondo nella stagione attuale. Anche in terra iberica però si è dovuto accontentare dell’argento al cospetto di un Sanguk Oh che, in questo momento, conferma di avere qualcosa in più degli altri come attesta la sua posizione in vetta alla classifica mondiale.

La gara di Curatoli è stata da campione. Primo turno superato agevolmente contro l’egiziano Moataz con un facile 15-4. Nell'incontro successivo è stato l’americano Cohen a dover cedere il passo per 15-5. Negli ottavi ancora uno sciabolatore a stelle strisce si è presentato al cospetto del napoletano che si è imposto per 15-8 conquistando l’accesso ai quarti dove ha sfidato il fenomenale ungherese Aron Szilagyi.

L’azzurro ha tirato benissimo dominando fino al 14-7, poi l’ungherese si è rifatto sotto sfruttando anche qualche incertezza fino ad un clamoroso e inatteso 14-14. Curatoli però è riuscito a riordinare le idee dopo la clamorosa rimonta subita e all’ultima stoccata ha messo il sigillo per volare in semifinale. Il recupero di Szilagy non è rimasto un episodio isolato perché lo sciabolatore partenopeo anche contro il georgiano Badadze, dopo aver tirato alla grande ed essere arrivato al momento di chiudere i conti, si è fatto riagguantare sul 14-14. I nervi saldi e il talento però sono una qualità che il napoletano non ha sprecato piazzando l’ultima botta e volando in finale.

Per il portacolori delle Fiamme Oro l'assalto per la vittoria della tappa non è stata facile. Il coreano ha fatto un grande incontro portando a casa l’oro mentre l’azzurro ha potuto comunque festeggiare un prezioso argento. Domani c’è la prova a squadre con Curatoli e Samele che saranno chiamati a trascinare Repetti e l’esordiente Torre su uno dei tre gradini del podio.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Madrid (Spagna), 6 maggio 2022



Finale

Oh (Kor) b. Curatoli (ITA) 15-11



Semifinali

Curatoli (ITA) b. Badadze (Geo) 15-14

Oh (Kor) b. Kim (Kor) 15-10



Quarti

Curatoli (ITA) b. Szilagyi (Hun) 15-14

Oh (Kor) b. Gallo (ITA) 15-7

Kim (Kor) b. Amer (Egy) 15-8

Badadze (Geo) b. Dershwitz (Usa) 15-10



Tabellone dei 16

Curatoli (ITA) b. Homer (Usa) 15-8

Gallo (ITA) b. Pakdaman (Iri) 15-13



Tabellone dei 32

Curatoli (ITA) b. Cohen (Usa) 15-5

Yoshida (Jpn) b. Cavaliere (ITA) 15-8

Dershwitz (Usa) b. Neri (ITA) 15-12

Gallo (ITA) b. Samele (ITA) 15-6



Tabellone dei 64

Gallo (ITA) b. Kindler (Ger) 15-5

Samele (ITA) b. Fotouhi (Iri) 15-7

Rahbari (Iri) b. Arpino (ITA) 15-10

Kim (Kor) b. Nuccio (ITA) 15-13

Cavaliere (ITA) b. Kim (Kor) 15-9

Neri (ITA) b. Madrigal (Esp) 15-13

Curatoli (ITA) b. Moataz (Egy) 15-4

Lee (Kor) b. Repetti (ITA) 15-11

Homer (Usa) b. Torre (ITA) 15-12



Tabellone preliminare dei 64

Torre (ITA) b. Rabb (Hun) 15-14

Cavaliere (ITA) b. Lambert (Fra) 15-9

Patrice (Fra) b. Fioretto (ITA) 15-11

Lim (Kor) b. Bonsanto (ITA) 15-10

Nuccio (ITA) b. Williams (Usa) 15-10

Schlaffer (Ger) b. Rea (ITA) 15-12

Arpino (ITA) b. Dinu (Can) 15-6



Tabellone preliminare dei 128

Torre (ITA) b. Statsenko (Ukr) 15-8

Cavaliere (ITA) b. Hernandez Flores (Mex) 15-7

Fioretto (ITA) b. Horvath (Hun) 15-9

Bonsanto (ITA) b. Singh (Ind) 15-12

Nuccio (ITA) b. Seitz (Fra) 15-11

Rea (ITA) b. Hernandez Caballero (Esp) 15-6

Arpino (ITA) b. Ishii (Jpn) 15-10



Tabellone preliminare dei 256

Bonsanto (ITA) b. Higuera (Esp) 15-9

Nuccio (ITA) b. Cidu (Rou) 15-9



Fase a gironi

Dario Cavaliere: 3 vittorie, 2 sconfitte

Luca Fioretto: 4 vittorie, 2 sconfitte

Michele Gallo: 6 vittorie, 0 sconfitte (qualificato)

Matteo Neri: 6 vittorie, 0 sconfitte (qualificato)

Giovanni Repetti: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificato)

Pietro Torre: 3 vittorie, 2 sconfitte

Alberto Arpino: 5 vittorie, 1 sconfitta

Francesco Bonsanto: 3 vittorie, 3 sconfitte

Riccardo Nuccio: 2 vittorie, 4 sconfitte

Mattia Rea: 5 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (226): 1. Sanguk Oh (Kor), 2. Luca Curatoli (ITA), 3. Sandro Bazadze (Geo), 3. Junghwan Kim (Kor), 5. Aron Szilagyi (Hun), 6. Eli Dershwitz (Usa), 7. Mohamed Amer (Egy), 8. Michele Gallo (ITA), 18. Luigi Samele (ITA), 22. Matteo Neri (ITA), 32. Dario Cavaliere (ITA), 43. Giovanni Repetti (ITA), 46. Alberto Arpino (ITA), 55. Pietro Torre (ITA), 61. Riccardo Nuccio (ITA), 71. Mattia Rea (ITA), 82. Luca Fioretto (ITA), 93. Francesco Bonsanto (ITA)