Scherma, CDM sciabola: Curatoli sul podio anche nella prova a squadre A Madrid azzurri terzi dopo aver battuto la Germania, seconda medaglia per il napoletano.

Il week end madrileno di Luca Curatoli è stato eccezionale. Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile ha portato a casa due podi. Il primo è arrivato ieri nella prova individuale dove è stato protagonista di un gran cammino prima del ko contro il coreano Sanguk Oh.

Oggi è arrivato il secondo nella prova a squadre. Il quartetto formato dal napoletano, da Samele, Repetti e Torre, ha iniziato la giornata battendo la Spagna 45-37. Nei quarti di finale la squadra italiana è stata accoppiata con gli Stati Uniti d’America superati 45-37. In semifinale è arrivata la sfida contro l’Ungheria che ha fermato la corsa di Cutaroli e compagni imponendosi 45-38.

Dopo il ko gli azzurri sono stati bravissimi a riordinare subito le idee in attesa dell’assalto contro la Germina dove c’era in palio la medaglia di bronzo. La sfida ha confermato la superiorità del quartetto italiano che si è imposto per 45-35, mentre in finale la Corea ha battuto l’Ungheria nell’assalto per la medaglia d’oro.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Madrid (Spagna), 8 maggio 2022

Finale

Corea b. Ungheria 45-32

Finale 3/4

ITALIA b. Germania 45-35

Semifinali

Corea b. Germania 45-38

Ungheria b. ITALIA 45-38

Quarti di finale

ITALIA b. Usa 45-22

Tabellone da 16

ITALIA b. Spagna 45-37

Classifica (25): 1. Corea, 2. Ungheria, 3. ITALIA, 4. Germania, 5. Francia, 6. Georgia, 7. Usa, 8. Canada

ITALIA: Luca Curatoli, Giovanni Repetti, Michele Gallo, Pietro Torre