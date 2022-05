Napoli Basket, epilogo con ko all'overtime: Pesaro vince 84-85 Cala il sipario sulla stagione della Gevi, terzultima nel primo anno di Serie A

Il Napoli Basket chiude con una sconfitta il cammino stagionale. Il campionato della squadra azzurra termina con un overtime, vinto dalla Victoria Libertas Pesaro. La squadra marchigiana passa al PalaBarbuto con il risultato di 84-85. Doron Lamb realizza il canestro decisivo per il successo della Carpegna Prosciutto, che chiude la regular season all'ottavo posto. I due punti conquistati a Napoli consentono al gruppo di Luca Banchi di giocare i playoff. La Gevi, priva di Luca Vitali ed Eric Lombardi, firmati da Cantù e Treviglio in A2, saluta con la spinta massima del suo pubblico, con la salvezza in A e con la voglia di ripartire subito nella programmazione della seconda annata sportiva in massima serie.

LegaBasket Serie A

Trentesima Giornata

Gevi Napoli Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro 84-85

Parziali progressivi: 18-15, 34-36, 56-56, 71-71

Napoli: Zerini 8, McDuffie 10, Matera ne, Sinagra, Velicka 16, Coralic ne; Parks 15, Marini 7, Uglietti 4, Gudaitis 14, Rich 10, Grassi ne. All. Buscaglia.

Pesaro: Mejeris 2, Moretti 17, Tambone 4, Stazzonelli ne, Lamb 12, Camara 5, Zanotti 4, Sanford 17, Demetrio ne, Delfino 4, Jones 20. All. Banchi.