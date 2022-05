Gevi Napoli Basket, via alla programmazione: ecco da chi riparte Serie A, annuncio da parte del presidente Grassi nel corso della conferenza stampa

Maurizio Buscaglia sarà il coach della Gevi Napoli Basket anche nella stagione 2022/2023. In conferenza stampa, il presidente del club azzurro, Federico Grassi, affiancato proprio dal tecnico, ha presentato lo scenario in casa partenopea: "Siamo riusciti a ottenere l'obiettivo, la salvezza, con alti e bassi, capendo gli errori. - ha spiegato il massimo dirigente della Gevi - Volevo ringraziare tutto l'organigramma, chi ha lavorato con noi in modo perfetto, con un'armonia vista nemmeno in A2 con un percorso ricco di vittorie. Le sconfitte ci hanno compattato. Abbiamo fatto un anno di "asilo" e ora iniziamo a studiare per diventare grandi. Volevo ringraziare i tifosi, la curva, che ha regalato uno spettacolo bellissimo: un ambiente, quello di domenica, che era bello da vedere e faceva innamorare. Quest'anno abbiamo fatto 300 abbonati: speriamo di ottenere un numero doppio in futuro. Chiedo di starci vicino per aiutarci a crescere"

Sul futuro: "Oggi annuncio che abbiamo confermato il ds, Alessandro Bolognesi, la Coordinator basketball operations, Barbara Feluca, e il coach, Maurizio Buscaglia. Da qui iniziamo a lavorare e vogliamo una stagione migliore. Negli ultimi due mesi ho sentito campane solo da una parte. Non faremo mai uscire ciò che è nella società, siamo superiori a tutto questo. Mi piacerebbe che i tifosi ascoltassero un po' tutti. Anche noi abbiamo cose da dire, ma che non diremo mai. Tutto resta nello spogliatoio".