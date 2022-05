Tennis, Roland Garros: Giustino nel tabellone di qualificazione Il napoletano è stato sorteggiato contro l'austriaco Dennis Novak, numero 146 della classifica ATP.

Nelle ore in cui Roma elegge il “Re” dell’edizione da record del 2022 degli Internazionali BNL d'Italia, il grande carrozzone del tennis mondiale è pronto ad approdare a Parigi. I campi in terra rossa del Roland Garros sono pronti ad ospitare il secondo Slam dell’anno.

Da lunedì si parte con le qualificazioni a cui prenderà parte anche il campano Lorenzo Giustino. Parigi è un torneo speciale per il giocatore napoletano che nel 2020 riuscì prima nell’impresa di qualificarsi al tabellone principale, poi in quella di superare il primo turno eliminando 18-16 al quinto set il francese Corentin Moutet. E’ stato il momento più alto della carriera del ragazzo partenopeo che nel primo turno è stato sorteggiato contro l’austriaco Dennis Novak numero 146 della classifica ATP. Sfida complicata ma non impossibile, Giustino è reduce dalla finale del torneo Challenger di Praga dove ha giocato una buona settimana.

Di seguito tutti gli accoppiamenti dei tennisti italiani:

Fabbiano-Borges

Moroni-F.Lopez

Bonadio-Kubler

Vavassori-Hoang

Giannessi-Moraing

Giustino-Novak

Mager-Gojo

Nardi-Martin

Seppi-Zeppieri *

Agamenone-Galan

Gaio-Kolar

Caruso-Arnaboldi *

Cobolli-Gueymard Wayenburg

*derby