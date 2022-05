Scherma, Coppa Europa di spada: Cuomo porta al successo le sue Fiamme Oro Il napoletano grande protagonista soprattutto in finale.

La Coppa Europa a squadre di spada maschile, andata in scena a Heidenheim in Germania, ha regalato un sorriso a Valerio Cuomo e alle sue Fiamme Oro. Il giovane spadista napoletano, che a febbraio aveva vinto la sua prima tappa di Coppa del Mondo sulle pedane di Sochi, ha trionfato insieme ai compagni di squadra Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino. Il club italiano ha dominato la gara imponendosi in finale contro la squadra ucraina del Kiev Mastery Sport School per 36-31. Ottima la prova del napoletano che aveva bisogno di questo successo in vista dei prossimi impegni previsti dal calendario.