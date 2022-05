Scherma, GP FIE a Padova: il più atteso è Luca Curatoli Dopo l'argento di Madrid il napoletano può fare bene anche nella gara di casa.

Dopo due anni di stop finalmente la grande scherma torna a Padova per il Trofeo Luxardo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario della sciabola. C’è tanto entusiasmo per vedere sulle pedane venete i migliori al mondo e tra loro ci sarà sicuramente il napoletano Luca Curatoli, reduce dall’argento di Madrid, il terzo della stagione. Il campione partenopeo, dopo l’argento Olimpico nella prova a squadre, ha iniziato molto bene un percorso che lo dovrà portare al massimo della condizione a giocarsi Europei e Mondiali.

Intanto a Padova è tutto pronto per il Grand Prix FIE che scatterà venerdì con la fase di qualificazione femminile, mentre sabato toccherà agli uomini dare l’assalto al tabellone principale. Il Pala Indoor vedrà al via tra uomini e donne quaranta azzurri, numeri di altissimo livello per una kermesse che è tra le più attese del bel paese.

Oltre a Curatoli saranno in pedana anche Luigi Samele, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Matteo Neri, Francesco Bonsanto, Gabriele Foschini, Luca Fioretto, Alberto Arpino, Michele Gallo, Leonardo Dreossi, Mattia Rea, Federico Riccardi, Dario Cavaliere, Francesco D'Armiento, Giacomo Mignuzzi, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Edoardo Cantini e Lorenzo Ottaviani.

La squadra azzurra sarà guidata dal responsabile d’arma Nicola Zanotti che si attende una grande prova dai suoi ragazzi chiamati a sfruttare anche l’entusiasmo del pubblico presente.