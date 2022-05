Tennis, Roland Garros: Giustino fermato dal forte portoghese Sousa E' finita al secondo turno del tabellone di qualificazione l’avventura parigina del napoletano

Troppo forte Pedro Sousa per Lorenzo Giustino. Il napoletano è stato eliminato al secondo turno del tabellone di qualificazione del Roland Garros. Dunque niente Slam sulla terra rossa parigina per il campano che ha trovato sulla sua strada uno dei giocatori più temibili del seeding di qualificazione nonostante un infortunio che lo ha tenuto per un po' di tempo lontano dai campi di gioco.

Il giocatore lusitano, inizialmente, ha subito la buona verve di Giustino che ha fatto il break nel quarto gioco del primo parziale andando sul 3-1 prima di perdere immediatamente dopo il proprio turno di battuta. Nei due successivi game ad avere la meglio è stato ancora chi era impegnato a rispondere ma nel nono gioco Giustino si è fatto breakkare per la terza volta dando l’occasione, che immediatamente è stata sfruttata, a Pedro Sousa di servire per il set e portarlo a casa col punteggio di 6-4.

Nel secondo non c’è stata storia. Il lusitano ha giocato meglio, Giustino ha perso fiducia cedendo subito il sevizio e alla fine si è dovuto arrendere per 6-1 in un match durato appena 84 minuti. Troppo poco per un lottatore come il napoletano che oggi sui campi in terra rossa di Parigi ha detto addio al sogno di tornare a giocare nel tabellone principale di uno Slam. Potrà riprovarci tra qualche settimana a Wimbledon e poi negli Stati Uniti, intanto sarà necessario continuare a fare punti nei Challenger per migliorare una classifica che questa settimana lo piazza nella posizione 205.