Nuoto, Coppa Len: ad Alghero trionfa Paltrinieri, secondo posto per Acerenza Il nuotatore del Circolo Canottieri Napoli si è arreso solo al campione Olimpico.

Ad Alghero è grande Italia nella terza tappa della Coppa Len. La 10 km in acqua libere è stato un dominio tutto azzurro. Successo per Gregorio Paltrinieri (1h49'45''7), che nell’ultimo km ha cambiato marcia mettendo in fila il gruppo e regolando allo sprint il nuotatore del Circolo Canottieri Napoli, Domenico Acerenza (1h49'46''5), e Marcello Guidi (1h50'03’’9). Un tris che conferma l’ottimo lavoro che è stato fatto in questi anni nelle acque libere dove l’Italia arriverà a Parigi 2024 con diverse carte da medaglia.

Grande soddisfazione anche per la società campana che con il lucano Acerenza continua ad essere protagonista nelle gare internazionali in acque libere senza dimenticare i fratelli Mario e Pasquale Sanzullo. Da segnalare anche il risultato ottenuto nella gara femminile da Ginevra Taddeucci (1h58'38’’1) che si è classificata al quinto posto dietro all’ungherese Mira Szimcsak (1h58'36''1), alla brasiliana Vivian Jungblut (1h58'36''2) e all’azzurra Rachele Bruni (1h58'36''3) che è salita sul terzo gradino del podio.

Il calendario della Coppa Len continuerà nei mesi estivi con gli appuntamenti del 12 giugno a Belgrado (Serbia), del 26 e 27 agosto a Kiel in Germania e l’ultima tappa in programma a Barcellona il 24 settembre.