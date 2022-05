Pallanuoto, A2 femminile: al Pala Trincone il Napoli ospita la Cosernuoto Zizza: “Sappiamo di essere arrivate nella parte più importante del campionato".

Sarà impegnata al Pala Trincone questa domenica (ore 12) la Napoli Nuoto contro la Cosernuoto. “Affronteremo una squadra ostica, molto fisica con delle ottime individualità per cui dobbiamo fare una partita perfetta per poterla vincere, sicuramente non sarà una gara semplice. Dovremmo, infatti, cercare di sbagliare il meno possibile e tenere la concentrazione altissima fino alla fine”, ha spiegato Guya Zizza. Le azzurre puntano a dare continuità alla serie positiva per restare incollate alla prima posizione in classifica. “Sappiamo di essere arrivate nella parte più importante del campionato, ci aspettano infatti tante partite impegnative – continua la giocatrice flegrea -, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo poiché è un torneo molto avvincente e ci sono tante squadre vicine per cui se vogliamo giocarci la prima posizione non dobbiamo sbagliare nessuna partita pur sapendo che a Catania sarà molto dura contro la Brizz per mantenere salda la nostra posizione”. Un campionato dove, finora, si è messo in mostra il gruppo con tante individualità tra cui proprio la Zizza. “Credo che sto disputando una buona stagione – conclude la giocatrice della Napoli Nuoto -, come tutte le mie compagne di squadra. Stiamo crescendo partita dopo partita tutte insieme e dobbiamo continuare su questa strada per poi farci trovare pronte per i playoff che saranno la parte più avvincente del campionato”.