Scherma, CDM spada: Cuomo convocato per la tappa in Georgia Venerdì le qualificazioni, domenica la prova a squadre col napoletano inserito nel quartetto.

La Coppa del Mondo di spada è giunta al suo epilogo. Sarà la tappa di Tblisi in Georgia a chiudere il calendario maschile, mentre le donne saranno impegnate a Katowice in Polonia. Appuntamento da venerdì 27 a domenica 29 con qualificazioni, fase finale e prova a squadre. Tra i convocati del commissario tecnico della spada Dario Chiadò c’è anche Valerio Cuomo, uno dei migliori azzurri in questa stagione col successo ottenuto a Sochi ad inizio febbraio. Insieme al talento napoletano saranno in gara anche Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Federico Vismara, Andrea Baroglio, Alessandro Ferrari, Giacomo Paolini e Andrea Vallosio.

Per Cuomo l’obiettivo principale è quello di accedere al tabellone principale, missione che non è riuscita nelle ultime tappe. Poi nella giornata conclusiva di domenica il napoletano sarà impegnato anche nella prova a squadre nel quartetto completato da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara.

Quello di Tblisi è l’ultimo appuntamento internazionale di preparazione ai Campionati Europei di Antalya e dei successivi Mondiali del Cairo che si svolgeranno tra giugno e luglio.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Tbilisi (Georgia), 27-29 maggio 2022

Azzurri per la gara individuale: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Federico Vismara, Andrea Baroglio, Alessandro Ferrari, Giacomo Paolini, Andrea Vallosio

Squadra azzurra maschile: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Enrico Di Ciolo, Alfredo Rota

Medico: Pietro Jansiti

Fisioterapista: Federica Balbi

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – Katowice (Polonia), 27-29 maggio 2022

Azzurre per la gara individuale: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Marta Ferrari, Sara Maria Kowalczyk, Alessia Pizzini, Emilia Rossatti

Squadra azzurra femminile: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Giacomo Falcini, Daniele Pantoni

Medico: Eleonora Murazzi

Fisioterapista: Veronica Balzano