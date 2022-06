Pallanuoto, il Setterosa di Silipo è pronto per il Mondiale Il CT napoletano ha convocato tredici atlete, lunedì l’esordio a Budapest contro il Canada.

Dopo la delusione della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo il Setterosa è ripartito col napoletano Carlo Silipo in panchina. Un anno di collegiali e qualche sfida di preparazione hanno permesso al commissario tecnico di scegliere le tredici atlete con cui affrontare il Mondiale di Budapest che è in programma dal 20 giugno al 2 luglio. Il Setterosa vuole un risultato importante e per raggiungerlo bisognerà partire bene già dall’esordio contro il Canada di lunedì 20 giugno alle 19:30. Nel girone delle azzurre ci sono anche le temibilissime padrone di casa dell’Ungheria e l’abbordabile Colombia. Vincere il girone sarebbe fondamentale per andare direttamente ai quarti di finale ed evitare di sprecare energie preziose nel turno degli ottavi. Per farlo però bisognerà battere proprio la compagine magiara che nel preolimpico di Trieste eliminò il Setterosa in semifinale.

Di seguito le convocate di coach Silipo: Laura Teani (Plebiscito PD), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito PD), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giduitta Galardi, Sofia Giustini e Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Viacava (L'Ekipe Orizzonte) e Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte). Le due riserve che rimangono in Italia ad allenarsi e che verranno chiamate soltanto in caso di necessità e/o per sostituire eventuali atlete che dovessero risultare positive al test anti Covid sono Agnese Cocchiere (SIS Roma) e Aurora Condorelli (L'Ekipe Orizzonte).

Regolamento e Formula. Prima fase con quattro gironi da altrettante squadre. Le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale (28 giugno a Budapest); le seconde e le terze accedono invece agli ottavi di finale (26 giugno a Budapest); le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 15esima a Szeged (26-28 giugno). le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono all'undicesimo (28 giugno - 30 giugno a Szeged). Poi il resto del torneo che determinerà le posizioni dall'ottava alla prima si disputerà a Budapest: semifinali 30 giugno e finali 2 luglio.

Torneo femminile

Girone A a Budapest: 1 Italia, 2 Ungheria, 3 Canada, 4 Colombia

Girone B a Debrecen: 1 Stati Uniti, 2 Olanda, 3 Sud Africa, 4 Argentina

Girone C a Sopron: 1 Brasile, 2 Kazakistan, 3 Nuova Zelanda, 4 Australia

Girone D a Szeged: 1 Thailandia, 2 Francia, 3 Grecia, 4 Spagna

Programma completo

Fase a gironi

1^ giornata - Lunedì 20 giugno

Girone A

19.30 Canada-Italia

21.00 Ungheria-Colombia

Girone B

18.00 Sudafrica-Stati Uniti

19.30 Olanda-Argentina

Girone C

18.00 Nuova Zelanda-Brasile

19.30 Kazakistan-Australia

Girone D

18.00 Grecia-Thailandia

19.30 Francia-Spagna

2^ giornata - mercoledì 22 giugno

Girone A

19.30 Colombia-Canada

21.00 Italia-Ungheria

Girone B

18.00 Argentina-Sudafrica

19.30 Stati Uniti-Olanda

Girone C

18.00 Australia-Nuova Zelanda

19.30 Brasile-Kazakistan

Girone D

18.00 Spagna-Grecia

19.30 Thailandia-Francia

3^ giornata - venerdì 24 giugno

Girone A

19.30 Italia-Colombia

21.00 Ungheria-Canada

Girone B

18.00 Stati Uniti-Colombia

19.30 Olanda-Sudafrica

Girone C

18.00 Brasile-Australia

19.30 Kazakistan-Nuova Zelanda

Girone D

18.00 Thailandia-Spagna

19.30 Francia-Grecia

4^ giornata - domenica 26 giugno

Semifinali 13° posto a Szeged

17.00 (25) 4A-4B

18.30 (26) 4C-4D

Ottavi di finale a Budapest

14.00 (27) 2A-3B

15.30 (28) 3A-2B

17.00 (29) 2C-3D

18.30 (30) 3C-2D

5^ giornata - martedì 28 giugno

Finale 15° posto a Szeged

14.00 (31) LM25-LM26

Finale 13° posto a Szeged

15.30 (32) WM25-WM26

Semifinali 9° posto a Szeged

17.00 (33) LSM27-LSM29

18.30 (34) LSM28-LSM30

Quarti di finale a Budapest

13.00 (35) 1A-WM29

16.00 (36) 1B-WM30

19.30 (37) 1C-WM27

21.00 (38) 1D-WM28

6^ giornata - giovedì 30 giugno

Finale 11° posto a Szeged

17.00 (39) LSM33-LSM34

Finale 9° posto a Szeged

18.30 (40) WM33-WM34

Semifinali 5° posto a Budapest

14.30 (41) LSM35-LSM36

19.30 (42) LSM37-LSM38

Semifinali 1° posto a Budapest

16.00 (43) WM35-WM36

21.00 (44) WM37-WM38

7° giornata - sabato 2 luglio

Finale 7° posto a Budapest

13.00 (45) LSM41-LSM42

Finale 5° posto a Budapest

17.00 (46) WM41-WM42

Finale 3° posto a Budapest

14.30 (47) LSM43-LSM44

Finale 1° posto a Budapest

21.00 (47) WM43-WM44