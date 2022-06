Italrugby, Capuozzo e Fusco dal primo minuto contro il Portogallo Crowley ha deciso di lanciare dall'inizio i due giovani campani nell'esordio del tour estivo.

Sabato 25 giugno, all’Estadio do Restelo di Lisbona, l’Italrugby esordirà nel tour estivo contro i padroni di casa del Portogallo. Fischio d’inizio alle 18:00 orario italiano. La squadra guidata da Kieran Crowley è chiamata a dare risposte importanti a poco più di un anno dal Mondiale in Francia. Dopo la splendida vittoria in Galles le attese sono cresciute sia all’interno del gruppo azzurro che tra i tifosi. Il tecnico neozelandese farà tanti esperimenti e già sabato si vedranno delle novità. La formazione annunciata vedrà in campo anche due campani: il napoletano Alessandro Fusco nel ruolo di mediano di mischia e quell’Ange Capuozzo che è diventato l’eroe di Cardiff con la meta messa a segno negli ultimi minuti. Per entrambi sono le prime partite in azzurro e una ghiotta opportunità per continuare a crescere in un contesto internazionale.

“Questo Tour Estivo –ha spiegato Crowley- è una tappa molto importante nel nostro percorso di crescita. Affrontiamo step by step tutti gli impegni in calendario focalizzandoci sui nostri prossimi avversari. Abbiamo lavorato bene e giocando il nostro miglior rugby possiamo ottenere buoni risultati”. La sfida di sabato alle 18:00 in terra lusitana sarà diretta dallo scozzese Hollie Davidson con gli assistenti Sara Cox, Aurelie Groizeleau e Claire Hodnett a completare il panel arbitrale tutto al femminile.

Questa la formazione che affronterà il Portogallo:

15 Ange CAPUOZZO (Grenoble, 2 caps)

14 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 13 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 5 caps)

11 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 35 caps)

10 Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby, esordiente)

9 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 6 caps)

8 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 5 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 15 caps) – capitano

6 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 6 caps)

5 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 1 cap)

4 David SISI (Zebre Parma, 21 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 34 caps)

2 Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 4 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 20 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 11 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 14 caps)

18 Ion NECULAI (Zebre Parma, esordiente)

19 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 38 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 30 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 2 caps)

22 Manfredi ALBANESE (Transvecta Calvisano, esordiente)

23 Marco ZANON (Pau, 12 caps)

*Ultimo club di riferimento nella stagione 2021/22