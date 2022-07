Napoli Basket, via alla campagna abbonamenti: i dettagli Inizia "Ricomincio da te" per la stagione 2022/2023, la seconda consecutiva in A per gli azzurri

Alle 16 inizia la campagna abbonamenti "Ricomincio da te" della Gevi Napoli Basket. Vendita online sul circuito VivaTicket per le tessere stagionali con lo sconto per i vecchi abbonati e per chi sottoscriverà l'abbonamento entro il 20 luglio.

Prezzi

Tribuna Centralissima: 540 euro (ridotto 360)

Tribuna Centrale: 360 euro (ridotto 240)

Tribuna Laterale: 240 euro (ridotto 180)

Curva: 170 euro (ridotto 120)

Prezzo per vecchi abbonati e sottoscrizione entro il 20/7

Tribuna Centralissima: 450 euro (ridotto 300)

Tribuna Centrale: 330 euro (ridotto 200)

Tribuna Laterale: 220 euro (ridotto 160)

Curva: 150 euro (ridotto 100)

"Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 16. L'abbonamento ridotto riservato ai ragazzi potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 16 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere. Per gli abbonati che confermeranno il loro tagliando e per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 20 luglio è previsto un ulteriore sconto".

