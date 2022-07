L'Italvolley di Chirichella e De Gennaro continua a vincere in Nations League Dieci punti per la napoletana che sta giocando un grandissimo torneo. Oggi sfida alla Bulgaria.

L’Italvolley di Cristina Chirichella e Monica De Gennaro continua il suo positivo cammino nella Volleyball Nations League a Sofia in Bulgaria. Ieri è arrivata un’altra vittoria contro la Corea del Sud. Mazzanti ha schierato dall’inizio Malinov - Nwakalor, Sylla e Degradi di mano, Bonifacio e Chirichella al centro e Fersino libero, turno di riposo per Monica De Gennaro.

Le azzurre si sono imposte nel primo set 25-17 cedendo il secondo 23-25, ma dopo qualche minuto di assestamento è tornata la squadra che ha fatto tanto bene fino ad ora chiudendo rapidamente la contesa vincendo il terzo 25-15 e il quarto 25-19. Ottima la prestazione di Cristina Chirichella, che ha chiuso con 10 punti a referto.

Oggi le azzurre torneranno in campo alle 19:00 contro la Bulgaria. Del match con la Corea ha parlato il coach Davide Mazzanti. “Peccato per il secondo set che ha sporcato un po’ quello che abbiamo fatto nella gara – ha spiegato il CT - in quel secondo set abbiamo commesso delle imprecisioni e perso la qualità nelle giocate. Poi recuperare la qualità non è stato semplice considerando anche che qualcuna delle ragazze era al debutto o non aveva giocato molto. Però devo dire che la squadra mi è piaciuta e sono felicissimo di aver conquistato un’altra vittoria importante per la classifica e il ranking. Adesso nelle ultime due partite dobbiamo dare il massimo perché arrivare alle Finals è una cosa importante ma farlo nella miglior posizione possibile diventa adesso l’obiettivo da raggiungere anche se non dipenderà solo da noi”.

Tabellino: ITALIA – COREA DEL SUD 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-19)

ITALIA: Nwakalor 21, Sylla 17, Chirichella 10, Malinov 3, Degradi 15, Bonifacio 5, Fersino (Libero), Orro, Gennari, N.E. Egonu, Lubian, Pietrini, Danesi e De Gennaro (Libero). All. Mazzanti

COREA DEL SUD: Yeum 1, Park J. 11, Lee H. 10, Go, Kang 9, Lee J. 7, Han (Libero), Park H., An, Han. N.E.: Hwang, Park H., Choi e Kim. All. Hernandez Gonzalez

Arbitri: Fernandez Fuentes David (Esp) e Fadili Ali (Mar)

Durata: 22’, 29’, 23’, 23’

Spettatori: 86

Italia: a 5, bs 10, m 11, et 14.

Corea del Sud: a 1, bs 12, m 6, et 13.

Risultati Pool 6 Sofia (Bulgaria)

Prima giornata

Cina – Brasile 2-3 (20-25; 23-25; 25-18; 25-21; 11-15)

Rep. Dominicana – Bulgaria 0-3 (15-25; 13-25; 21-25)

Seconda giornata

Thailandia – Corea Del Sud 3-0 (25-11; 25-22; 25-17)

Italia – Polonia 3-1 (25-27; 25-20; 28-26; 25-18)

Terza giornata

Thailandia – Rep. Dominicana 1-3 (25-22; 23-25; 23-25; 21-25)

Polonia – Cina 0-3 (8-25; 23-25; 20-25)

Corea del Sud – Brasile 0-3 (17-25; 19-25; 13-25)

Quarta giornata

Cina – Repubblica Dominicana 3-0 (25-19; 25-16; 25-15)

Italia – Corea del Sud 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-19)

Brasile – Bulgaria (da disputare)

Risultati Pool 5 Calgary (Canada)

Prima giornata

Serbia – Germania 3-1 (17-25; 25-16; 25-21; 25-18)

Canada – Turchia 3-1 (25-22; 21-25; 25-22; 25-23)

Seconda giornata

Giappone Olanda 2-3 (25-23; 20-25; 26-24; 21-25; 10-15)

Belgio – USA 0-3 (16-25; 21-25; 19-25)

Turchia – Olanda 3-0 (25-23; 25-11; 25-21)

Terza giornata

Germania – Belgio 3-1 (20-25; 25-18; 25-22; 25-20)

USA – Serbia 3-0 (25-17; 33-31; 25-16)

Belgio – Olanda (da disputare)

Il calendario completo della Pool 6

Week 3 (Sofia, Bulgaria)

2 luglio: Rep. Domenicana – Polonia ore 12:30

2 luglio: Brasile – Thailandia ore 15:30

2 luglio: Italia-Bulgaria ore 19:00 (diretta Sky Sport Arena e streaming NOW)

3 luglio: Cina – Corea del Sud ore 12:30

3 luglio: Italia-Thailandia ore 15.30 (diretta Sky Sport Action e streaming NOW)

3 luglio: Polonia -Bulgaria ore 19:00

*orari di gioco italiani

Il calendario completo della Pool 5

Week 3 – Calgary (Canada)

2 luglio: Turchia – Giappone ore 01:00

2 luglio: Serbia – Canada ore 04:00

2 luglio: Turchia – USA ore 22:00

3 luglio: Giappone – Serbia ore 01:00

3 luglio: Germania – Canada ore 04:00

3 luglio: Belgio – Giappone ore 19:00

3 luglio: USA – Germania ore 22:00

4 luglio Germania – Canada ore 23:00

*orari di gioco italiani

Classifica generale provvisoria

USA 9 vittorie (27 pt), Giappone 8 vittorie (24 pt), Brasile 8 vittorie (23 pt), Italia 8 vittorie (23 pt), Cina 6 vittorie (20 pt), Turchia 6 vittorie (19 pt), Serbia 6 vittorie (17 pt), Thailandia 5 vittorie (15 pt), Canada 4 vittorie (12 pt), Rep. Dominicana 4 vittorie (12 pt), Polonia 4 vittorie (11 pt), Germania 3 vittorie (11 pt), Bulgaria 3 vittorie (9 pt), Belgio 3 vittoire (6 pt), Olanda 2 vittorie (8 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt).