Turris, Emanuel Ercolano in prestito dalla Sampdoria Il difensore, classe 2002, nella passata stagione era al Latina

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuel Ercolano (classe 2002), superando la concorrenza di altri Club professionistici.

L’esterno destro originario di Castellammare di Stabia – assistito nell’operazione dall’agente, Paolo Figura – arriva in prestito dalla U.C. Sampdoria fino al termine della stagione 2022-2023 ed è reduce dall’esperienza al Latina in Lega Pro. Nella stagione precedente, si era già espresso su livelli importanti con la formazione Primavera della Samp, raggiungendo la semifinale scudetto e meritandosi la convocazione per il ritiro della prima squadra blucerchiata.

Nato calcisticamente come terzino ma calciatore molto versatile, Ercolano può ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo sfruttando facilità di corsa e spiccate doti in chiave offensiva, evidenziate dai numeri dell’ultimo campionato a Latina (27 presenze condite da 3 reti e 3 assist).

S.S. Turris Calcio formula un caloroso benvenuto ad Emanuel Ercolano, che commenta con entusiasmo il trasferimento: “Sono contento di tornare in Campania e di far parte di un Club come la Turris che ha fatto benissimo lo scorso anno e che ha ambizioni di ulteriore crescita. Il direttore Primicile mi seguiva da tempo e ringrazio tutta la società per la fiducia. La posizione in campo dipende dal sistema di gioco: posso fungere sia da esterno basso che alto ed ho giocato anche da quinto di centrocampo. Mi rimetto con grandi stimoli a completa disposizione dell’allenatore”.