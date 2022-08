Us Open, qualificazioni: la prima volta di Brancaccio in uno Slam Il tennista campano giocherà contro il tedesco Koepfer già questa sera a Flushing Meadows.

La prima volta di Raul Brancaccio è a New York. L’esordio in uno Slam, tanto atteso, arriva a 25 anni grazie ad una classifica notevolmente migliorata in questa stagione, quella della maturità. Il tennista di Torre del Greco è attualmente il numero 207 al mondo e grazie a questo ranking potrà giocare le qualificazioni a Flushing Meadows.

Esordio che arriverà già oggi in serata contro un avversario molto complicato come il tedesco Dominik Koepfer, attualmente 159 al mondo ma ex top 50. Il 28enne tedesco era uno dei peggiori avversari che Brancaccio potesse pescare, ma nelle qualificazioni degli Slam, per coronare il sogno, bisogna battere anche gente di altissimo livello. Koepfer è forse lo scoglio più grosso verso il tabellone principale visto che le due teste di serie in quella zona sono Varillan e Ficovich, anche se tra i favoriti c’è anche Barrere.

Per Brancaccio la trasferta americana però è comunque una grande occasione di crescita. Il match contro il tedesco sarà un vero e proprio esame per capire attualmente, sulle superfici veloci, qual è il suo attuale livello. Per batterlo servirà una vera e propria impresa, ma gli Slam sono i tornei più belli proprio perché le sorprese e soprattutto le imprese sono sempre dietro l’angolo. In bocca al lupo Raul.

Tabellone di qualificazione US OPEN 2022

Lestienne (FRA) [1]-Vavassori (ITA)

Blancaneaux (FRA)-Crawford (USA) [WC]

Couacaud (FRA)-Pucinelli de Almeida (BRA)

Klahn (USA)-Struff (GER) [23]

Galan (COL) [2]-Darderi (ITA)

Purcell (AUS)-Milojevic (SRB)

Mmoh (USA)-Simon (FRA)

Arnaldi (ITA)-Peniston (GBR) [24]

Laaksonen (SUI) [3]-Sousa (POR)

Jubb (GBR)-Bellier (SUI)

Brouwer (NED)-Elias (POR)

Shevchenko-Mena (ARG) [27]

Carabelli (ARG) [4]-Celikbilek (TUR)

Escoffier (FRA)-de Jong (NED)

Escobedo (USA)-Quinn (USA) [WC]

Piros (HUN)-Delbonis (ARG) [30]

Varillas (PER) [5]-Barrere (FRA)

Rodriguez Taverna (ARG)-Eubanks (USA)

Brancaccio (ITA)-Koepfer (GER)

Moraing (GER)-Ficovich (ARG) [22]

Safiullin [6]-Cobolli (ITA)

Ramanathan (IND)-Kuzuhara (USA)

G. Melzer (AUT)-Kovalik (SVK)

Kolar (CZE)-Machac (CZE) [20]

Borges (POR) [7]-Rybakov (USA) [WC]

Nanda (USA) [WC]-Arnaboldi (ITA)

Maestrelli (ITA)-Guinard (FRA)

Masur (GER)-E. Ymer (SWE) [29]

Bagnis (ARG) [8]-Wu (TPE)

Uchida (JPN)-Sela (ISR)

Seppi (ITA)-Horansky (SVK)

Nagal (IND)-Pospisil (CAN) [26]

Albot (MDA) [9]-Bhambri (IND)

Bergs (BEL)-Olivo (ARG)

Moroni (ITA)-Collarini (ARG)

Trungelliti (ARG)-Zhang (CHN) [32]

Agamenone (ITA) [10]-Comesaña (ARG)

Marcora (ITA)-Olivieri (ARG)

Ritschard (SUI)-Furness (FRA)

Svajda (USA) [WC]-Vukic (AUS) [28]

Moutet (FRA) [11]-Serdarusic (CRO)

Misolic (AUT)-Damm (USA) [WC]

Travaglia (ITA)-Geerts (BEL)

Wu (CHN)-Berankis (LTU) [18]

Kotov [12]-Meligeni Alves (BRA)

Ofner (AUT)-Hanfmann (GER)

Kicker (ARG)-Kukushkin (KAZ)

Mager (ITA)-Verdasco (ESP) [19]

Gombos (SVK) [13]-Clarke (GBR)

Pellegrino (ITA)-Popko (KAZ)

Polmans (AUS)-Passaro (ITA)

Zeppieri (ITA)-Grenier (FRA) [17]

Gomez (ECU) [14]-Krueger (USA)

Muller (FRA)-Holt (USA) [WC]

Kuzmanov (BUL)-Nardi (ITA)

Cassone (USA) [WC]-Broady (GBR) [25]

Taberner (ESP) [15]-Tirante (ARG)

Dutra da Silva (BRA)-Marterer (GER)

Forejtek (CZE)-Bonadio (ITA)

Gojo (CRO)-Stricker (SUI) [21]

Jarry (CHI) [16]-Diaz Acosta (ARG)

Torres (ARG)-Fratangelo (USA)

Svrcina (CZE)-Lokoli (FRA)

Kovacevic (USA)-Novak (AUT) [31]