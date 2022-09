Juve Stabia, rinnovo per Altobelli e Cinaglia. Matino al Potenza Accordi fino al 2024 per il difensore e il centrocampista: annuncio del club di Castellammare

All'annuncio dell'ingaggio di Alberto Gerbo in mediana si legano due accordi di rinnovo e una cessione in casa Juve Stabia. Il club di Castellammare ha perfezionato il prolungamento contrattuale con Davide Cinaglia e Daniele Altobelli. Il difensore e il centrocampista hanno rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024. Inoltre, la Juve Stabia ha ceduto in prestito Emmanuele Matino. Il difensore giocherà nel Potenza nella stagione 2022/2023.

Matino - "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Potenza Calcio, per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, del difensore Emmanuele Matino, classe ’98".

Cinaglia e Altobelli - "La S.S. Juve Stabia comunica di aver prolungato il contratto del difensore Davide Cinaglia, classe ‘94, e del centrocampista, classe ‘93, Daniele Altobelli, fino al 30 giugno 2024".