Tennis, Challenger di Szczecin: Brancaccio è super, battuto l'argentino Coria Nel primo turno del torneo polacco, il campano si è sbarazzato in due set del numero 71 al mondo.

Il grande momento di forma di Raul Brancaccio prosegue. Dopo aver sfiorato la qualificazione al main draw degli Us Open a New York, il tennista campano è tornato in Europa per ricominciare a giocare nel circuito challenger. Questa settimana è impegnato a Szczecin in Polonia, torneo che si gioca sulla terra rossa dove ci sono tanti italiani tra cui spiccano i nomi di Cecchinato e Mager. Ieri Raul Brancaccio, dopo un sorteggio non molto fortunato, ha fatto una delle più belle imprese della propria carriera battendo in numero 71 al mondo, l’argentino Federico Coria. Risultato importante per il ragazzo di Torre del Greco che si è imposto in due ore e quattro minuti di gioco per 6-3 7-6. Grande soddisfazione per Brancaccio e il suo team soprattutto per il livello di gioco espresso. Ora il campano attende di scoprire chi sarà il suo prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra l’altro azzurro Cobolli e la wild card polacca Kasnikowski.

Questo torneo è molto importante per Brancaccio che, nella parte finale della stagione, dovrà provare a migliorare ancora la sua classifica di numero 195 al mondo. Un piazzamento tra i primi duecento, infatti, gli consentirebbe di cominciare la prossima stagione con la certezza di giocare le qualificazioni agli Australian Open e continuare ad inseguire il sogno della partecipazione in tabellone al suo primo torneo dello Slam.