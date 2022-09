Basket, Supercoppa B: la PSA vince a Taranto e vola agli ottavi Coach Gandini: "Ora andremo a Ruvo. Sarà sfida contro una delle grandi favorite del girone"

La Partenope Sant'Antimo vince a Taranto, supera il Cus Jonico con il finale di 71-73 e vola agli ottavi della Supercoppa LNP Serie B. "Queste sono partite vere, e ci danno dei segnali importanti. Quando riusciamo a giocare come vogliamo, e ad eseguire, siamo una squadra anche bella da vedere e lo abbiamo dimostrato anche stasera. - ha spiegato il coach della PSA, Marco Gandini, nel post-gara - Dobbiamo allungare questi momenti, trovare continuità, e in merito alla vittoria con Taranto direi che dobbiamo essere più cinici perché questa è una gara che avremmo dovuto e potuto chiudere in più occasioni. Ora andiamo a Ruvo, contro una delle grandi favorite del girone, per un altro match che ci dirà tanto su quello che siamo, al netto del risultato finale".

Il tabellino.

Supercoppa LNP Serie B

Sedicesimi di Finale

CJ Basket Taranto - Geko PSA Sant'Antimo 71-73

Parziali: 17-19, 15-21, 16-20, 23-13

Taranto: Cena 19 (5/11, 1/4), Corral 14 (5/12, 1/8), Bruno 12 (0/1, 4/8), Conte 11 (2/8, 1/2), Villa 5 (1/2, 1/6), Graziano 3 (0/2, 1/1), Sampieri 3 (1/1, 0/0), D'Agnano 2 (0/0, 0/1), Liace 2 (1/1, 0/1), Gaeta, Napolitano, Piccoli.

Sant'Antimo: Maggio 19 (2/4, 4/6), Mennella 17 (2/2, 3/6), Sgobba 14 (2/5, 3/4), Scali 12 (3/6, 2/6), Cantone 8 (4/5, 0/3), Cannavina 2 (1/2, 0/0), Quarisa 1 (0/4, 0/1), Montanari 0 (0/2, 0/0), Anaekwe 0 (0/0, 0/0), Coralic.

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo