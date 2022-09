Nuoto: Cinquepalmi convocato per la Coppa Comen Il nuotatore del Circolo Canottieri Napoli sarà a Belgrado dal 4 al 7 ottobre.

Siamo ormai in pieno autunno ma non si ferma la stagione del nuoto di fondo. Dal 4 al 7 ottobre appuntamento a Belgrado in terra serba per Coppa Comen. Il responsabile delle squadre nazionali giovanili azzurre, Roberto Marinelli, ha convocato dodici atleti per questo importante impegno.

C’è anche un nuotatore del Circolo Canottieri Napoli, si tratta di di Lorenzo Cinquepalmi. Insieme a lui saranno in gara: Emma Micheletti (Nuoto Venezia), Renata Viganò (NP Varedo), Sofia D'Andrea (TNT Trentini), Giorgia Di Mario (Swim Blu Milazzo), Emma Tomasoni (Gam Brescia), Silvia De Santis (Matrix), Davide Cola Damonte (RN Arenzano), Tiziano Tridodi (Mimmo Ferrito), Davide Grossi (GAM Team) e Giovanni Lauricella (Mimmo Ferrito). Completano lo staff il Coordinatore tecnico Stefano Rubaudo e il tecnico Pietro Bonanno.