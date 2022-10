Coppa Italia Serie C, Giannone al 93': Turris al secondo turno, Gelbison ko I corallini affronteranno l'Avellino al "Partenio-Lombardi": lupi vincenti sulla Fidelis Andria

Alla Turris basta il gol di Giannone in pieno recupero per l'accesso al secondo turno di Coppa Italia di Serie C. I corallini battono la Gelbison con il risultato di 1-0 con la rete dell'attaccante, entrato nella ripresa. La squadra di Padalino affronterà l'Avellino nel prossimo turno della competizione organizzata dalla Lega Pro: gara in programma al "Partenio-Lombardi".

Il tabellino.

Serie C - Coppa Italia

Primo Turno Eliminatorio

Turris-Gelbison 1-0

Marcatori: 48' st Giannone

Turris (4-3-3): Fasolino; Ercolano, Aquino (39′ st Manzi), Boccia, Contessa; Nocerino (10′ st Gallo), Finardi, Invernizzi (39′ st Haoudi); Stampete (10′ st Santaniello), Longo, Di Franco (20′ st Giannone). All. Padalino. A disp. Donini, Perina, Acquadro, Taugourdeau, Leonetti, Maniero, Rizzo

Gelbison (3-5-2): Vitale; Marong, Onda (30′ st Nunziante), Loreto; Mesisca (45′ st Bonalumi), Statella, Citarella, Savini (30′ st Correnti), Paoloni (19′ st Graziani); Sorrentino, Sane (14′ st Di Fiore). All. De Sanzo. A disp. D’Agostino, Cannizzaro, Gilli, Graziani, Di Fiore, Papa, De Sena, Fornito, Correnti, Faella

Arbitro: Vergaro

Ammoniti: Mesisca (G), Vitale (G)

Recupero: 4′ st