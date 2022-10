Tutti i segreti del percorso della Vesuvio Mountainbike Race Appuntamento a Torre del greco domenica 9 ottobre.

Continua senza sosta il lavoro di tutto lo staff della Vesuvio Mountainbike verso la quinta edizione della Vesuvio Mountainbike Race che funge da riferimento a tre ben distinti circuiti: il Giro della Campania Off Road, la Race Cup Mtb Centro Italia, I Sentieri del Sole e dei Sapori.

Appuntamento a Torre del Greco domenica 9 ottobre: dal centro nevralgico della manifestazione posto presso il Parco Acquatico Valle dell’Orso partono i due percorsi allestiti dagli organizzatori: la granfondo di 42 chilometri con 1.650 metri di dislivello e il green di 25 chilometri con 950 metri di dislivello che ingloba anche quello escursionistico sulla medesima distanza.

Attraverso il percorso granfondo si cambiano molti versanti e scenari: un vero tuffo nell'ambiente incontaminato del Parco Nazionale del Vesuvio. Il fondo, misto tra sottobosco, rocce vulcaniche e tanta sabbia, farà di sicuro impegnare e divertire gli atleti.

La novità di quest'anno sarà il transito sulla salita attraverso la storica e panoramica Strada Matrone che porterà gli atleti a quota 1.000 metri di altitudine. La Matrone è ormai chiusa dagli incendi del 2017 e verrà aperta al transito delle mountain bike per la prima volta. Nel percorso sono stati eliminati tutti i tratti in cui nelle precedenti edizioni era necessario scendere dalla bici a causa delle pendenze e del fondo. Ci sarà un solo cancello orario (molto largo nei tempi) dopo 16 chilometri dalla partenza. A breve verrano rese pubbliche le tracce GPS così come da accordi presi con il Corpo Forestale e l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.