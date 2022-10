Tennis, ATP 250 Napoli Cup: a sorpresa arriva anche Berrettini Per il romano wild card dell'organizzazione dopo l'eliminazione dal torneo di Firenze.

L’ATP 250 di Napoli si arricchisce di un’altra grande presenza che farà felice tutti gli appassionati campani. Sul suggestivo e affascinante campo alla Rotonda Diaz ci sarà anche Matteo Berrettini. Il finalista di Wimbledon 2021 ha ricevuto la wild card dell’organizzazione e la prossima settimana proverà ad esaltare i tifosi partenopei col suo tennis offensivo. Il romano, che è reduce dall’eliminazione un po’ a sorpresa a Firenze, ha annunciato la sua presenza nella cittadina partenopea tramite i social.

"Grazie Firenze per il sostegno e l'affetto che mi hai regalato in questi giorni nonostante il risultato non sia stato quello sperato. Dopo aver parlato con il mio team, sono felice di annunciare che parteciperò alla tennis Napoli Cup la prossima settimana".

Un annuncio che ha esaltato i tifosi partenopei pronti a spingere Berrettini in una settimana che si annuncia esaltante.