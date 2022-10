Tennis, ATP 250 Napoli: caos campi, stop al tabellone di qualificazione L'organizzazione scarica le responsabilità sulla ditta che ha realizzato i campi in cemento.

Passo falso iniziale per l’ATP Napoli Cup. Giornata travagliata quella vissuta sui campi partenopei dopo le lamentele di diversi giocatori per i rimbalzi irregolari. Il tabellone di qualificazione non è partito, lo farà domani ma in quel di Pozzuoli. Troppi i problemi ai campi realizzati per l’occasione. Non una bella figura ma le maggiori responsabilità sono da attribuire alla ditta che ha realizzato i lavori come spiegato in una nota dal Tennis Club Napoli 1905.

“Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi.

Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli. Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale.

I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale. Ci scusiamo per il disagio”.

Da segnalare anche il forfait, arrivato prima di questi problemi, del russo Andrey Rublev, ci sarà invece Matteo Berrettini.