Mondiali, Chirichella e De Gennaro portano la Campania sul podio L'Italvolley ha vinto la finale per il bronzo per 3-0 contro gli Stati Uniti d'America.

L’Italvolley ha chiuso il Mondiale con una vittoria. Le azzurre di Mazzanti si sono prese la medaglia di bronzo, la prima di questo metallo per la squadra azzurra femminile a livello iridato, superando gli Stati Uniti nella finalina di consolazione.

Il tecnico ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Lubian e Danesi, libero la campana Monica De Gennaro mentre Cristina Chirichella, fermata ormai una settimana fa da problemi fisici, è rimasta in panchina.

Italia meglio delle rivali fin dall’inizio con i primi due parziali dominati e portati a casa per 25-20 e 25-12. Sul 2-0 le americane hanno provato a reagire arrivano ad avere quattro set point, ma Egonu e compagne hanno rimesso in carreggiata il parziale chiudendo 27-25.

Tiepida l’esultanza del gruppo di Mazzanti per un risultato importante ma sicuramente al di sotto delle aspettative. Nel post partita si è aperto il caso

Egonu che ha annunciato di voler lasciare la maglia azzurra. Uno sfogo più che un desiderio. Ora toccherà a Federazione e coach – riconfermatissimo dal presidente- ridare serenità ad una delle fuoriclasse dello sport italiano per ricominciare a lavorare con l’obiettivo di Parigi 2024.

Tabellino: ITALIA - STATI UNITI 3-0 (25-20, 25-15, 27-25)

ITALIA: Orro 2, Bosetti 8, Lubian 4, Egonu 26, Sylla 9, Danesi 9, De Gennaro (L). Chirichella. N.e: Malinov, Pietrini, Gennari, Nwakalor, Fersino, Bonifacio. All. Mazzanti

STATI UNITI: Carlini 3, Robinson 8, Ogbogu 6, Drews 10, Bajema 2, Washington 6, Hentz (L). Wilhite 6, Wong-Orantes (L), Cuttino, Tapp. N.e: Poulter, Frantti, Stevenson. All. Kiraly

Arbitri: Myoi (JPN) e Wang (CHN)

Durata Set: 21', 20', 28'.

Italia: 4 a, 8 bs, 12 mv, 22 et.

Stati Uniti: 3 a, 5 bs, 7 mv, 23 et.

Foto: Federvolley.it