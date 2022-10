Basket, alle 20.45 Napoli-Reggiana. Buscaglia ritrova anche Howard Il coach azzurro: "Abbiamo il pensiero alla vittoria dopo due gare che hanno dato indicazioni"

Alle 20.45 sarà palla a due tra la Gevi Napoli e la Unahotels Reggio Emilia per l'ultimo match della terza giornata di Serie A. Il coach azzurro, Maurizio Buscaglia, ritrova Jordan Howard dopo aver recuperato già Lorenzo Uglietti. "Ovviamente abbiamo il pensiero alla vittoria, per una logica esigenza dopo due partite che hanno comunque dato indicazioni. - ha spiegato il tecnico della Gevi - Sulle quali abbiamo lavorato, cercando di continuare ad alzare il livello del nostro gioco, ed i nostri equilibri di squadra e lettura della partita. Affrontiamo una squadra ben costruita, con caratteristiche importanti e di livello, in campo e fuori, che ci rappresenta anche in Europa con ambizione. Noi vogliamo avere la nostra strada e queste partite devono rappresentare sempre passi in avanti".

"Scendiamo all’ombra del Vesuvio per la seconda trasferta di campionato, cercando di dare continuità al buon approccio alle gare fuori casa affrontate in questo inizio di stagione. - ha, invece, affermato il coach della Reggiana, Max Menetti - Per farlo servirà una partita molto attenta, di grande energia e concentrazione: dovremo farci trovare preparati a rintuzzare le folate di Napoli, formazione dal grande talento offensivo, cercando di metterli in difficoltà attraverso il nostro gioco e le nostre qualità".