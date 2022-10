Tennis, ATP Napoli 250: dopo una lunga attesa sono iniziate le qualificazioni Alla Rotonda Diaz sostituito il fondo grazie ad un campo arrivato da Firenze nel corso della notte.

L’attesa è terminata. Le 24 ore più brutte della storia del tennis napoletano sono terminate. La luce in fondo al tunnel ora è finalmente visibile. A Pozzuoli sono scattate le qualificazioni all’ATP 250 di Napoli dopo che in mattinata erano arrivati altri rinvii per via dell’umidità che rendeva pericolosi i campi. Inconvenienti che non hanno aiutato l’organizzazione che nel frattempo, nell’arena costruita alla Rotonda Diaz e che potrà ospitare 4.000 spettatori, sta provvedendo alla sostituzione del fondo di gioco. Nella notte un campo è arrivato grazie ad un tir da Firenze dove oggi si disputa la finale del torneo 250. Campo che non è della stessa azienda che aveva realizzato quelli che sono diventati impraticabili al Tennis Club Napoli 1905.

Le qualificazioni impegneranno totalmente le giornate di oggi e di lunedì. Grande attesa anche per i partenopei Lorenzo Giustino, che in questi minuti sta sfidando Francesco Passaro, e per Raul Brancaccio che sarà impegnato in un altro derby tricolore contro Gianmarco Ferrari.