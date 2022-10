Tennis, ATP 250 Napoli: Giustino sfiora l'impresa, Brancaccio vince e sogna Il veterano eliminato in tre set da Passaro, il ragazza di Torre del Greco ha superato Ferrari.

In attesa di tornare, si spera già domani, sui campi del Tennis Club Napoli, sono iniziate le qualificazioni dell’ATP 250. Dopo il caos di ieri, il primo turno delle quali è iniziato sui campi del Tennis Club Pozzuoli anche se in ritardo per via dell’umidità che rendeva pericoloso il fondo.

Subito in campo i due padroni di casa Lorenzo Giustino e Raul Brancaccio, che hanno affrontato rispettivamente Francesco Passaro e Gian Marco Ferrari.

Il veterano ha dato filo da torcere a Passaro, uno dei migliori talenti azzurri che si sono messi in mostra in questo 2022. Il match, che aveva visto il tennista umbro vincere il primo set 6-3, è diventato interessantissimo quando nel secondo il partenopeo ha avuto due palle break sul 15-40 e 5-4 in proprio favore. Passaro non è riuscito a far la differenza col servizio e Giustino ne ha approfittando portando a casa il secondo set (6-4). Nel terzo il padrone di casa ha sfiorato l’impresa quando è volta 4-2 dopo aver fatto il break. Passaro però ha cambiato marcia e ha recuperato lo svantaggio vincendo quattro game consecutivi e portando a casa l’incontro (6-4). Per Giustino amarissima eliminazione dopo che aveva assaporato l'impresa.

Altra storia, invece, il match di Raul Brancaccio che è arrivato nella sua Napoli con grande carica visto il momento positivo che sta vivendo ormai da agosto. Il ragazzo di Torre del Greco ha stravinto il match contro la wild card Gian Marco Ferrari per 6-2 6-3 e domani si giocherà, si spera sul centrale di Napoli davanti ad un grande pubblico, l’accesso al tabellone principale con il vincente della sfida tra il numero uno del seeding delle quali, il cileno Nicolas Jarry e il tunisino Aziz Dougaz.