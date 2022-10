Tennis, ATP 250 Napoli: finalmente ecco il tabellone con Berrettini e Musetti Entrambi gli azzurri entreranno in gioco al secondo turno, c'è attesa anche per Fognini e Sonego.

All’ATP 250 di Napoli sembra essere tutto pronto per ritornare alla normalità. Oggi, in concomitanza alla partenza a Pozzuoli del tabellone di qualificazione, è stato sorteggiato anche il main draw.

La testa di serie numero uno, dopo la rinuncia del russo Andrey Rublev che oggi ha trionfato al 250 di Gjon, è lo spagnolo Carreno Busta che come Berrettini (2), Bautista Agut (3) e Lorenzo Musetti (4), entreranno in scena direttamente al secondo turno.

C’è attesa anche per vedere, da martedì, gli altri azzurri in tabellone come le wild card “giotto” Nardi e Cobolli che sfideranno rispettivamente il francese Moutet e il serbo Kekmanovic in match complicati ma dove il pronostico –soprattutto nel primo caso- non è completamente chiuso.

Un altro francese sarà sulla strada di Fabio Fognini, che dopo aver fatto il turista nei luoghi più affascinanti e suggestivi di Napoli visitando anche il murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli e aver visto Napoli-Bologna, sfiderà Grenier. Il tennista ligure, vincitore del torneo di Montecarlo e in passato anche top ten, torna a Napoli dopo l'incredibile successo in Coppa Davis contro Andy Murray per 3-0 nel 2014.

L’argentino Baez, avversario in Coppa Davis a Bologna dell’Italia e testa di serie numero 6, sarà invece sulla strada di Lorenzo Sonego che non parte sfavorito dopo le buone prestazioni delle ultime settimane sia in singolare che in doppio.

Guardando avanti Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono rispettivamente nella parte alta e in quella bassa del tabellone, dunque è possibile una finale da sogno tutta italiana. A Napoli del resto sono abituati a sognare e un approdo all’ultimo atto per entrambi sarebbe un grande premio dopo un avvio da incubo. Musetti nel secondo turno troverà il vincitore della sfida tra Djere e un qualificato, mentre Berrettini potrebbe avere la possibilità di sfidare ancora lo spagnolo Carlos Baena che lo ha battuto in tre set, un po’ a sorpresa, all’ATP 250 di Firenze da dove per altro sono arrivati i nuovi campi per sostituire quelli resi inagibili dalla pioggia di giovedì.

ATP 250 NAPOLI CUP

ECCO FINALMENTE IL TABELLONE

Carreño Busta (ESP) (1)-Bye

Grenier (FRA)-Fognini (ITA)

Nardi (ITA) (Wild Card della Federazione)-Moutet (FRA)

Cobolli (ITA) [Wild Card della Federazione]-Kecmanovic (SRB) (5)

Musetti (ITA) (4)-Bye

Djere (SRB)-Qualificato

Zapata Miralles (ESP)-Galan (CHI)

Borges (POR)-Ramos-Viñolas (ESP) (7)

Baez (ARG) (6)-Sonego (ITA)

Fucsovics (HUN)-Qualificato

McDonald (USA)-Qualificato

Bye-Bautista Agut (ESP) (3)

Mannarino (FRA) (8)-Cachin (ARG)

Daniel (JPN)-Martinez (ESP)

Carballes Baena (ESP)-Qualificato

Bye-Berrettini (ITA) (2) (Wild Card dell’organizzazione)