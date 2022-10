Serie A Basket, prima vittoria per la Gevi Napoli: battuta la Reggiana 73-67 Coach Buscaglia: "È stato davvero importante centrare questo successo"

La Gevi Napoli batte la Unahotels Reggio Emilia con il risultato di 73-67 nella terza giornata del campionato di Serie A. Williams è il miglior realizzatore con 15 punti. Nel prossimo turno gli azzurri saranno ospiti della Carpegna Prosciutto Pesaro. "Siamo contenti della vittoria. - ha spiegato il coach della Gevi, Buscaglia - Dopo le prime due partite è stato davvero importante centrare questo successo. Abbiamo incanalato la gara nella maniera che volevamo riuscendo ad allungare di nuovo anche quando i nostri avversari sono tornati a contatto. La difesa questa volta non ha ceduto. Agravanis ha fatto una straordinaria partita difensiva, con Zerini ed Uglietti, nonostante abbia vissuto una settimana difficile fisicamente. Oggi eravamo per la prima volta al completo, servirà ovviamente del tempo per trovare il giusto equilibrio. La squadra ha voluto fortemente questa vittoria".

Il tabellino.

LegaBasket Serie A

Terza Giornata

Gevi Napoli - Unahotels Reggio Emilia 73-67

Napoli: Zerini 3, Howard 13, Johnson 10, Michineau 14, Agravanis 9, Dellosto, Matera ne, Uglietti 4, Williams 15, Stewart 7, Zanotti, Grassi ne. All. Buscaglia

R. Emilia: Robertson 6, Funderburk 5, Anim 2, Reuvers 13, Giberti ne, Hopkins 18, Cipolla, Belloni, Stefanini, Cinciarini 10, Olisevicius 14, Diouf. All. Menetti