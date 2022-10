Serie C femminile, parla mister Catelli del Consorzio Volley Napoli: Il tecnico alza l'asticella delle ambizioni: "Lottiamo per vincere il campionato".

Tutto pronto per il nuovo campionato di Serie C femminile, che avrà inizio il 22 ottobre. Il Consorzio Volley Napoli è inserito nel Girone A ed affronterà nelle prime sfide rispettivamente Todis Volley, LU.VO. Barattoli Arzano e Power Tech Monti Lattari. Dopo un’intensa preparazione atletica, le ragazze allenate da mister Maione, con supporto dello staff tecnico, si preparano ad inaugurare la stagione in questo fine settimana.

"Le ragazze si stanno allenando con una grande voglia, una grande grinta e non si risparmiano mai – così spiega Mariano Catelli, secondo allenatore – Anche lo staff per questa stagione è davvero di alto livello: mister Maione cura tutti i dettagli e non lascia niente al caso. Per le atlete è davvero una grossa esperienza poter seguire questo allenatore. In più c’è un grande lavoro anche da parte del nostro preparatore atletico, Fulvio De Maria".

Per quanto riguarda le amichevoli condotte fino ad ora e i risultati riportati, il mister ha affermato: "Al momento abbiamo ancora le gambe pesanti per la preparazione che è tuttora in corso. Sicuramente più avanti avremo dei grossi benefici e si vedranno i risultati. Le amichevoli sono state positive, ma le ragazze non sono ancora al 100% per quanto riguarda la loro condizione fisica. Però che c’è tanto entusiasmo e le atlete non si risparmiano su nulla, né nelle amichevoli né negli allenamenti".

Il Consorzio Volley Napoli ha costruito una squadra nuova con diversi innesti al fine di raggiungere l’obiettivo fissato a inizio stagione: salire in Serie B. "Per il campionato noi non ci nascondiamo: lottiamo per vincerlo, è il nostro obiettivo. – conclude mister Catelli – Abbiamo una squadra e uno staff per vincere il campionato. I nostri obiettivi non li nascondiamo, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione per arrivare a questo grande risultato".