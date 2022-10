Boxe, Europei femminili: Testa avanti col brivido, out altre due campane La vice campionessa del mondo soffre ma vince, eliminate Chaarabi e Canfora.

Agli Europei femminili di Pugilato, in corso di svolgimento alla Mediterranean Arena Center di Buvda in Montenegro, buoni risultati per la squadra azzurra con tanta Campania sul ring. Esordio faticoso ma vincente per Irma Testa, la stella della spedizione azzurra.

La vice campionessa del mondo e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, ha esordito contro l’inglese Elise Jacqueline nella categoria dei 57 kg. La ragazza di Torre Annunziata ha faticato non poco per avere la meglio e ha vinto per split decision per 3-2. Match più difficile del previsto ma contava portarlo a casa per accedere ai quarti di finale. Irma Testa tornetrà sul ring martedì 18 e sfiderà la polacca Kruk.

Eliminata invece Sirine Chaarabi che sulla sua strada, all’esordio nella categoria dei 54 kg, ha trovato sulla sua strada la più forte irlandese Fay che vinto il match in maniera netta. Subito out anche Assunta Canfora che nel primo match nella categoria dei 63 kg è stata sconfitta nettamente per 5-0 dall’olandese Heijenen.