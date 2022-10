Volley, a Napoli il sorteggio per gli Europei maschili e femminili del 2023 Sarà il Teatro di Corte di Palazzo Reale ad ospitare l'atteso appuntamento il 16 novembre.

Dopo il lungo periodo dedicato alle Nazioni e i Mondiali maschili e femminili, torna l’attività di club. L’azzurro però resta centrale nel programma del volley italiano perché il 2023 sarà un anno importantissimo con gli Europei. Scopriremo il 16 novembre, alle 17, la composizione dei gironi che verranno sorteggiati presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli. Ventiquattro le formazioni al via che saranno inserite in sei diversi gironi.

Oltre al sorteggio, il nostro paese ospiterà entrambi i tornei. I Campionati Europei Maschili verranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord con i campioni continentali e mondiali allenati da Ferdinando De Giorgi che avranno la possibilità di giocare in casa l’intero torneo con le finali in programma a Bologna. Per quanto riguarda l’Europeo Femminile saranno Belgio, Italia, Estonia e Germania ad ospitare la competizione. Le azzurre giocheranno in casa le partite valevoli fino ai quarti di finale con la Final Four in programma in Belgio.

Foto: Federvolley.it