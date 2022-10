Tennis, ATP 250 Napoli: l'incubo continua, sospesi i match della sessione serale L'umidità ferma ancora il torneo, domani previsto l'esordio di Berrettini, Musetti e Fognini.

Doveva essere una settimana di festa. E’ diventato un incubo che ogni giorno bussa alla porta dell’incolpevole pubblico partenopeo privandolo di uno spettacolo atteso da anni. L’ATP 250 Napoli Cup è ancora una volta al centro delle cronache per motivi organizzativi. Per la seconda giornata consecutiva i match serali sono stati sospesi. L’umidità ha bloccato le sfide dopo aver reso i campi scivolosi e pericolosi per gli atleti.

Nella giornata in cui il torneo doveva finalmente decollare, con la conclusione del secondo campo, quello denominato “Campo D’Avalos", è arrivato un altro clamoroso stop. Gojo e Djere sono stati costretti ad uscire sul 6-4 5-5 in favore sul serbo, proprio perché il giudice di sedia ha verificato la pericolosità del fondo di gioco. Stesso destino per Zhang e Fucsovic fermati con il cinese avanti 6-4 2-2, Una mazzata per la direzione del torneo col pubblico giustamente imbufalito. Gli organizzatori vanno bacchettati anche se hanno concesso il rimborso perché è eccessivo, in una situazione di totale incertezza, chiedere 58 euro per un biglietto quando in Coppa Davis bastavano spenderne 46 per seguire tre match al coperto della Nazionale guidata da Volandri con Sinner e Berrettini, e agli Internazionali d'Italia di Roma con 30 euro in più si può solitamente assistere ad una giornata di match con diversi top ten.

E’ un vero peccato perché Napoli e il caloroso pubblico partenopeo, che oggi ha applaudito in allenamento Musetti e soprattutto Matteo Berrettini che nel corso della serata ha incontrato il neo allenatore del Benevento Fabio Cannavaro, non meritava di vivere questa settimana da incubo. Dopo i problemi di sabato e quelli di ieri e questa sera, non resta che sperare in giornate perfette e match velocissimi a partire da domani.

Per quanto riguarda i risultati, per gli italiani altra giornata nera. Sonego è stata superato per 7-5 7-6 dall’argentina Baez, che ha raccolto l'attenzione del pubblico partenopeo dopo essersi presentato con una tuta con i colori argentini e quel numero 10 che a Napoli vale più che in qualunque altra parte del mondo. Ko anche Nardi, che dopo aver vinto il primo set 7-6, ha ceduto il secondo al tie-break e il terzo per 6-3 contro il francese Corentin Moutet. Non si sono giocati i match di Passaro e Fognini per lo stop causa umidità, mentre tra gli altri risultati va segnalatala vittoria di Carballes Baena con un doppio 6-4 sul cileno Jarry. Domani è un altro giorno ma nessuno sa cosa potrà attendersi. Intanto c’è il programma che sarà intensissimo. Dalle 10:00 all’Arena entreranno in campo per la continuazione del match sospeso Zhang e Fucsovic, a seguire spazio a Fabio Fognini contro Hugo Grenier. Nel primo pomeriggio c’è attesa per l’esordio di Matteo berrettini che potrà prendersi la rivincita sullo spagnolo Carballes Baena che una settimana fa lo ha fermato a Firenze. Il vincitore della sfida tra Passaro e Mc Donald sfiderà Roberto Bautista Agut, mentre Musetti giocherà col vincente tra Djere e Gojo. Ultimo match in programma sul centrale quello tra Carreno Busta contro il vincente di Grenier Fognini.

Sul secondo campo Cachin sfiderà Taro Daniel. Baez se la vedrà col vincente tra Zhang e Fucsovic. Galan affronterà Nuno Borges mentre Moutet giocherà con Kecmanovic.