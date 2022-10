Tennis, ATP 250 di Napoli: Berrettini passeggia con Baena ma non imita Fognini Il romano ha vinto contro lo spagnolo ma non ha fatto compagnia al ligure nel bagno in mare.

L’esordio di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Napoli è stato vincente. Grandi boati per l’azzurro che ha superato in due set il tennista spagnolo Carballes Baena che solo una settimana fa l’aveva battuto in tre set a Firenze. Per Berrettini vendetta perfetta con un tennis potente e incontrastabile che ha messo a dura prova anche le qualità aerobiche del suo avversario. Il primo set è stato vinto dal romano per 6-4 grazie al brek fatto al settimo gioco. Nel secondo tutto più semplice per Berrettini che dopo aver strappato il servizio nel primo gioco all’iberico si è ripetuto nel quinto game portando a casa il set per 6-2.

In conferenza stampa il finalista di Wimbledon 2021 è parso sereno e fiducioso. “In campo mi sono sentito bene anche se quando si arriva in un torneo nuovo bisogna sempre adattarsi. Era importante trovare le condizioni migliori, il pubblico mi ha aiutato tanto e sono contento per la rivincita dopo il match di una settimana fa”.

Il prossimo avversario sarà il giapponese Taro Daniel. “E’ un giocatore che si adatta bene su tutte le superfici, abbiamo sempre fatto belle battaglie. Quando sto bene penso poco all’avversario, ma sicuramente sarà un match complicato”.

Tra i grandi protagonisti di giornata anche Fabio Fognini che ha preceduto Berrettini sul centrale battendo il francese Grenier. Il ligure dopo il match si è regalato anche un bagno in mare, cosa che Berrettini non ha intenzione di fare. “Lui ha il fisico può farlo –spiega ridendo- a me viene la tosse se mi azzardo. Mi mangerò una pizza, quello sicuramente. Poi se il torneo va come spero –conclude- ne posso fare anche un paio di bagni”.