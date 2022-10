Tennis, ATP 250 di Napoli: Fognini si ferma, Berrettini vola in semifinale Il veterano è stato fermato da Carreno Busta, successo facile per il romano che è il grande favorito

Berrettini avanza, Fogni invece si ferma. Le prime due sfide di oggi alla Napoli Cup ATP 250 hanno sorriso a metà ai colori azzurri. Troppo forte lo spagnolo Carreno Busta per un Fabio Fognini poco brillante e con qualche problemino fisico. Il ligure, che ieri sera aveva lasciato il campo sul 3-0 per lo spagnolo quando è arrivata la sospensione per umidità, ha ceduto con un doppio 6-1 salutando il torneo partenopeo.

Discorso opposto invece per Matteo Berrettini parso pimpante e deciso ad andare fino in fondo. Il finalista di Wimbledon 2021 ha travolto il giapponese Taro Daniel con estrema facilità, cosa che nei precedenti match tra i due non era mai accaduta. Di solito avevano dato vita, anche a livello Slam, a belle battaglie, mentre questa volta l’azzurro ha chiuso la pratica in 1 ora e 25 minuti. Devastante al servizio con l’89% di punti vinti sulla prima e presente in risposta con quattro break ottenuti nell’incontro, due per ogni set.

Berrettini, che spera di vincere il torneo per avere ancora qualche chance per qualificarsi alle Finals di Torino, ora dovrà attendere il vincitore tra il cinese Zhang e l’americano Mc Donald per scoprire chi sarà il suo avversario di domani in semifinale.