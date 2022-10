Tennis, ATP 250 di Napoli: Musetti domina Galan e va in semifinale Domani affronterà il serbo Kekmanovic che ha superato a sorpresa Carreno Busta in due set.

I miglioramenti al servizio sono notevoli. Il dritto adesso è una vera arma che fa male agli avversari. Lorenzo Musetti ha fatto il salto di qualità. A Napoli ha confermato l’ottimo tennis visto a Firenze. Oggi contro Galan nei quarti di finale ha dominato. Fin dal primo punto ha imposto il suo ritmo. Ha mostrato al pubblico partenopeo la classe cristallina che la natura gli ha donato. L’avversario è stato travolto. Il primo set è volato via in 40 minuti con un netto 6-3, nel secondo il colombiano ha alzato subito bandiera bianca subendo un severo 6-0. Ma col Musetti di questo periodo non si può scherzare. Guai a lasciargli prendere l’iniziativa.

Domani in semifinale affronterà Kekmanovic che ha battuto Carreno Busta per 7-5 6-2. Sarà una giornata caldissima per il pubblico partenopeo che avrà due azzurri in semifinale e proverà a spingerli verso una finale tutta italiana.