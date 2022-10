Tennis, ATP 250 di Napoli: Musetti domina Kecmanovic e raggiunge Berrettini Domenica finale tutta azzurra, il carrarino ha battuto il serbo in due set e sfiderà il romano.

Sarà una finale tutta italiana quella che domenica andrà in scena al torneo ATP 250 di Napoli. Una settimana difficilissima, con decine di problemi che si sono accavallati, terminerà nel modo che tutti sognava. Lorenzo Musetti battendo il serbo Kecmanovic affronterà Matteo Berrettini. Il talentuoso tennista carrarino ha dominato la sua semifinale dando continuità ad una settimana in cui ha disegnato tennis esaltando il popolo dell’Arena alla Rotonda Diaz.

Tutti in piedi per Musetti fin dai primi punti visto che dopo aver perso il servizio nel terzo gioco, poi ha dominato imponendosi per 6-3. Un set che ha dato morale, fiducia e quella voglia di vincere che sono state una costante durante la sua esperienza napoletana. Nel secondo Musetti ha retto bene ai tentativi di Kecmanovic di girare la partita, ha fatto il break nel quinto gioco e ha portato a casa la qualificazione per la finale imponendosi 6-4.

“Sono contento –ha spiegato a fine match- giocare qua è molto bello, si gioca veramente in casa. Ho espresso un gran tennis, anche se lui rispondeva bene togliendomi il tempo. Sono riuscito a gestire bene col servizio i suoi momenti positivi e l’ho fatto con pochi errori gratuiti. Si vedono i miglioramenti sul dritto e per questo sono contentissimo di essere arrivato in finale. Ho variato il più possibile il servizio, lui faceva fatica a leggere le mie angolazioni strette poi negli ultimi game ho servito bene mantenendo il break.

Domenica finale tutta azzurra contro l’amico Matteo Berrettini. “Non sarà facile per nessuno dei due –spiega con emozione- siamo diventati molto amici nell’ultimo periodo perché siamo stati parecchio tempo insieme. Ci siamo allenati spesso e abbiamo condiviso diversi momenti. Sarà un match difficile. Il primo come rivali. Speriamo sia una partita che faccia emozionare il pubblico e che vinca il migliore”.

Foto: tennisnapolicup