Serie A Basket: overtime a Pesaro, la Gevi Napoli firma la seconda vittoria Coach Buscaglia: "Ogni volta che sembravano poter scappare siamo rimasti in partita"

Secondo successo consecutivo per la Gevi Napoli, che passa a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto con il finale di 97-99. Prova di forza per il gruppo azzurro, che conquista punti preziosi nel cammino stagionale.

Il commento di coach Buscaglia

"Siamo contentissimi di questa vittoria su un campo molto difficile contro una squadra forte. - ha affermato il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia - Abbiamo dato continuità al nostro gioco, all’idea di non dover mollare mai. Nel secondo tempo siamo riusciti a capire che il nostro lavoro doveva cominciare dalla difesa. Abbiamo disputato un ottimo ultimo quarto. Ogni volta che Pesaro sembrava poter scappare siamo rimasti in partita. Per noi è un grande successo perché è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per la nostra crescita".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quarta Giornata

Carpegna Prosciutto Pesaro - Gevi Napoli 97-99

Parziali progressivi: 26-20; 49-42; 71-64; 87-87

Pesaro: Kravic 15, Abdur-Rahkman 20, Visconti, Moretti 24, Tambone 4, Stazzonelli ne, Mazzola 6, Charalampopoulos 5, Totè 4, Cheatham 19. All. Repesa

Napoli: Zerini 5 , Howard 23, Johnson 2 , Michineau 15, Agravanis 19, Dellosto ne, Sinagra ne, Uglietti 3, Williams 17, Stewart 13, Zanotti 2, Grassi ne . All. Buscaglia

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket