Italrugby, il napoletano Fusco lascia il ritiro Per il campano problemi ad una spalla e rientro alle Zebre Parma.

L'Italrugby è in raduno a Verona per preparare gli impegni di novembre. Tra i convocati c'è anche il napoletano Alessandro Fusco ma la sua permanenza è durata poco. Infatti, lo staff tecnico della Nazionale, dopo aver ricevuto il responso del check medicale effettuato nella sera di domenica 23 ottobre, ha disposto il suo rientro alle Zebre Parma per via dell’infortunio alla spalla sinistra riportato nel fine settimana nell’incontro di BKT United Rugby Championship. Il percorso riabilitativo sarà definito sinergicamente con lo staff medico della Franchigia federale.

Foto: Federugby.it