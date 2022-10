Il Crocelle Race Team scalda i muscoli per il 2023 con il neo arrivo Marotta Durante la pausa invernale la squadra si sta rifacendo il look.

In vista del 2023, la Crocelle Race Team di Palma Campania sta approfittando della pausa autunnale ed invernale per rifarsi il look ed allestire una squadra in grado di dare soddisfazioni con i propri atleti e per confermare quanto fatto di ottimo con l’organizzazione dell’evento Crocelle Race Park.

La passione dei dirigenti, capitanati da Pietro Caliendo, lo merita per imporsi ancora di più all’attenzione regionale ed extra-regionale: un primo tassello per l’anno nuovo è l’innesto in organico di Felice Marotta, proveniente dal Team Giuseppe Bike.

“Le strade tra me e il Crocelle Race Team si sono incontrate grazie alla forte amicizia che ho con il presidente Pietro Caliendo che stimo tantissimo come persona. Mi ha parlato un po' del loro progetto e di quello che hanno intenzione di fare. Non ho dubitato più di tanto e ho dato subito il mio consenso al passaggio con questo nuovo team. Gli obiettivi per il 2023 sono quelli di vincere più gare marathon che è la disciplina alla quale sono più portato tecnicamente. In più vorrei far crescere il Crocelle Race Team con il quale ci siamo posti di alzare l’asticella in qualche gara nazionale. Quest’anno sono diventato papà di una bambina nel periodo clou della stagione a maggio. Nonostante il lieto evento, sono riuscito a mettere in bacheca piazzamenti nella top ten a livello regionale, quasi sempre vittorie nella mia categoria” ha dichiarato Felice Marotta, biker napoletano di Polvica che in questo 2022 ha vinto il titolo regionale FCI Campania nel marathon tra i master 1 e si è aggiudicato nella propria categoria il Giro della Campania Off Road.

Gli ha fatto eco il presidente Pietro Caliendo: “Il primo passo è stato quello di ingaggiare uno degli amatori più forti e plurititolati della Campania, Felice Marotta, ben 4 volte campione regionale tra marathon e cross country, All'unanimità dei soci, è stato voluto come capitano del team. Veniamo da un riassetto societario in cui abbiamo voluto allargare la rosa sul fronte agonistico per avere tante belle onoreficenze nel corso della nuova stagione. Con Felice Marotta ci faremo valere nelle gare che contano ma senza tralasciare lo spirito del nostro team che è nato principalmente per privilegiare la passione per la mountain bike, le pedalate tra gli amici in spensieratezza e anche la pubblicità al nostro territorio con il nostro evento di punta Crocelle Race Park”.

Per scoprire da vicino il restyling dell’intero organico e anche per accogliere al meglio il neo arrivato Felice Marotta, domenica 30 ottobre è in programma a Palma Campania, presso il Bar Romolo alle 19:00, un incontro conviviale tra tutti gli atleti dando ufficialmente il vario al nuovo corso agonistico con l’appellativo di Crocelle 2.0 .