Tennis, ATP 250 di Napoli: ecco le indicazioni per il rimborso dei biglietti L'organizzazione procederà a rimborsare chi è stato penalizzato durante il torneo.

Non si fermano le polemiche intorno all’ATP 250 di Napoli. Dopo i disastri dei primi giorni con tanti match rinviati e pubblico mandato a casa senza aver visto tennis, gli organizzatori hanno dato finalmente le istruzioni per ottenere i rimborsi.

“L’Organizzazione - ferme ed impregiudicate le norme contrattuali dei titoli di vendita - ha autorizzato l’azzurro service.net, in linea con i comunicati medio tempore intervenuti, a procedere ai rimborsi sulla base dei seguenti e tassativi requisiti:

- Per gli acquirenti dei biglietti relativi alle giornate di sabato 15 ottobre 2022, domenica 16 ottobre 2022, lunedì 17 ottobre 2022, che non abbiamo convertito il biglietto per le giornate successive, la richiesta di rimborso va effettuata entro il 28 ottobre ore 10.00.

- Per gli acquirenti del biglietto non utilizzato relativo alla giornata di mercoledì 19 ottobre 2022 con la dicitura “sessione serale” che abbiano fatto regolare richiesta di rimborso entro le ore 18 del 20 ottobre 2022.

- Per gli acquirenti del biglietto non utilizzato relativo alla giornata di giovedì 20 ottobre 2022 con la dicitura “sessione serale” ed acquistato prima ed entro il 18 ottobre 2022, che abbiano fatto regolare richiesta di rimborso entro le ore 18 del 20 ottobre 2022.

- Per gli acquirenti del biglietto non utilizzato relativo alla giornata di venerdì 21 ottobre 2022 con la dicitura “sessione serale” ed acquistato prima ed entro 18 ottobre 2022, che abbiano fatto regolare richiesta di rimborso entro le ore 9.00 del 22 ottobre 2022”.